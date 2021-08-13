YAŞ kararlarını eleştiren eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Yalım: Akar ve Bakanlık, Anayasa’nın 26. Maddesi’ni ihlal ediyor

Eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 29 Temmuz’da açıklanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarını eleştirdi. “Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar incelendiğinde, Şura kararlarını Tayyip Erdoğan’ın belirlediği, liyakat kuralının asgari seviyede, sadakat kuralının ise azami seviyede uygulandığı görülüyor” diyen Yalım, terfi ettirilen rütbeli askerlerle ilgili bilgi de paylaştı. Orduevi yasaklıları arasında bulunduğu belirtilen Yalım, Millî Savunma Bakanlığı'nın “bilgi notu” ile ilgili ise “Akar ve Bakanlık, emekli askerlerin düşünceyi açıklama ve basın yolu ile yayma hürriyetini engellemeye çalışıyor ve Anayasa’nın 26. Maddesi’ni ihlal ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, YAŞ kararlarını ve “Savunma Bakanlığı’nda hazırlanan bir ‘bilgi notu’ ile emekli askerlere ‘susun” talimatı verildi” haberiyle ilgili Korkusuz yazar Ahmet Takan’a konuştu.

Takan, “bilgi notu” ile ilgili Yalım’ın, şu yanıtı verdiğini aktardı;

“Hulusi Akar ve Bakanlığın, Türk Boğazları’ndaki egemenlik haklarımızı ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü savunan, ormanlık askeri arazilerin imara açılması v.b. konuları eleştirerek basına açıklama yapan emekli askerlerden rahatsız olduğu anlaşılıyor. Akar ve Bakanlık, emekli askerlerin düşünceyi açıklama ve basın yolu ile yayma hürriyetini engellemeye çalışıyor ve Anayasa’nın 26. Maddesi’ni ihlal ediyor.

Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı döneminde 4 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı savunulmadan Yunanistan’a teslim edildi. Basına açıklama yapan emekli askerlere ACK’nın 95. Maddesi’ndeki 6 Ay-3 Sene hapis cezasını hatırlatan Hulusi Akar’a biz de ACK’nın 54. Maddesini hatırlatalım; TCK eski 125 yeni 302’nci maddesine göre, Devlet topraklarının bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koyanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

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Ümit Yalım’ın hiç çekinmeden YAŞ kararlarını da eleştirdiğini yazan Takan, Yalım’ın konuyla ilgili şu açıklamada bulunduğunu aktardı:

“Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar incelendiğinde, Şura kararlarını Tayyip Erdoğan’ın belirlediği, liyakat kuralının asgari seviyede, sadakat kuralının ise azami seviyede uygulandığı görülüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal’ın, ‘Kanal İstanbul, askeri açıdan herhangi bir problem oluşturmayacaktır’ açıklaması, 2 Temmuz 2021’de, Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi Twitter sayfasında yayımlandı. Erdoğan’ın Kanal İstanbul Projesi’ne destek veren Özbal’ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Avsever’in 2011-2012 yılları arasında, Ege Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Türk Adası Kalolimnoz’a Yunan Askeri Üssü inşa edildi. Ekim 2011’de tamamlanan Askeri Üs, 9 Mart 2012’de açıldı. Sorumluluk alanındaki adaların işgaline ve Yunan Askeri Üssü’nün inşasına seyirci kalan Avsever, 2012’de Korg., 2016’da Org. rütbesine terfi ettirildi ve 2021 YAŞ Kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı.

2019’dan beri Ege Ordusu Komutanlığı yapan Korg. Ali Sivri’nin döneminde 2 Türk Adası (Küçük Çuha, Limoniye) ve 1 Türk Kayalığı (Plati) Yunanistan tarafından işgal edildi. İşgal haberleri basında yayımlandı. Sorumluluk alanındaki işgallere seyirci kalan Ali Sivri, Orgeneralliğe terfi ettirildi.

OYAK Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla, Total-M Oil’in 450 milyon dolara satın alınması kararına imza atan ve AKP yandaşı Demirören Şirketini nakit sıkıntısından kurtaran Korg. Selçuk Bayraktaroğlu, birinci sıradan Orgeneralliğe terfi ettirildi.

Kumpas davalarında tasfiye edilen Kurmay Subaylar, 2016’dan itibaren YAŞ kararları ile tasfiye ediliyor. 2021 YAŞ Kararları ile terfi eden Albaylara baktığımızda; Kara Kuvvetleri’nde terfi eden 37 Albay arasında 6 Kurmay Albay, Deniz Kuvvetleri’nde terfi eden 8 Albay arasında 4 Kurmay Albay, Hava Kuvvetleri’nde terfi eden 11 Albay arasında ise Kurmay Albay olmadığı görülüyor. Kurmay Subayların tasfiye edilmesi ile ileriki yıllarda üst düzey komutan terfisi ve atamasında zorluklar yaşanacaktır.

Sarıklı ve cübbeli amiral Mehmet Sarı, YAŞ kararı ile emekliye sevk edilmiş ancak TSK’dan ihraç edilmemiştir. Böylece Sarı’nın orduevleri ve havaalanı VIP salonlarına sarık ve cübbe ile girmesinin önü açılmıştır.”