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Eğitim

Van’da eğitime kar tatili

13 Ocak 2020 07:23

Van merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır”  denildi.

 

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