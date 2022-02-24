THY ve Pegasus, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın Donbass'a operasyon başlatması ve Ukrayna hava sahasının kapatılması sonrası THY ve Pegasus, Ukrayna'ya düzenledikleri seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki iki bölgeyi tanıdıktan sonra askeri operasyonu başlattı. Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu hamle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını da etkiledi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yarınki uçuşların da iptal edildiği belirtildi. Duyuruda, "Ukrayna’da yaşanan olağanüstü hâl nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızdan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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