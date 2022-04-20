THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’den maske açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisi ve havalimanlarında maske zorunluluğunun kaldırılmasından memnun olacaklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda Routes World 2023 tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan THY Genel Müdürü Ekşi de katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekşi, Covid kısıtlamalarına değindi. Uçakta maske kararında yetkinin Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyleyen Ekşi, Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları uyguladıklarını söyledi.

Ekşi, "Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz" dedi.

Bazı ülkelerin uçak içinde maske zorunluluğunu kaldırarak tavsiyeye dönüştürdüğünü hatırlatan Bilal Ekşi, şöyle devam etti:

"Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız"

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