Takım arkadaşlarından Ebrar Karakurt'a veda partisi

Geçen mayıs ayında İtalyan takım Novara'ya transfer olan 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a arkadaşları veda partisi düzenledi.

Karakurt, bu yaz gerçekleştirilen 2 büyük turnuva, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Karakurt, Filenin Sultanları'nın en skorer ismi olmayı başarmıştı. Dostları ve takım arkadaşları da Ebrar Karakurt için İtalya yolculuğu öncesi bir veda partisi düzenledi. Karakurt, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının katıldığı partiden renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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