T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/nafile-bir-komedi-uzlastik,13603">Yalçın Doğan: Nafile Bir Komedi: “Uzlaştık”</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/metin-gurcan/kurt-siyasetinde-sivil-asker-iliskileri,13601">Metin Gürcan: Kürt siyasetinde sivil-asker ilişkileri</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sibel-yerdeniz/tas-olmus-ekmegim-tas-olmus-yuregim-tas-olmus-annem,13607">Sibel Yerdeniz: Taş olmuş ekmeğim, taş olmuş yüreğim, taş olmuş annem</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/savastan-tehcire-adim-adim-iii-yeni-bir-rus-harbine-dogru-mu-,13605">Akdoğan Özkan: Savaştan tehcire adım adım (III) – Yeni bir Rus Harbi’ne doğru mu?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/pinar-dogu/biz-hiciz-aradigimizsa-her-sey,13602">Pınar Doğu: Biz hiçiz, aradığımızsa her şey...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,13606">Tan Oral, Tahran-Riyad krizini çizdi</a></p>\r\n