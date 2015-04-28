T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/erdogandan-akinciya-kutlama-tokadi-yavrusun-sen-yavru-kal,11776" target="_blank">Hakan Aksay: Erdoğan’dan Akıncı’ya ‘kutlama tokadı’: Yavrusun sen yavru kal...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/yuzde-97-oy-alan-bir-devlet-baskani-baska-ne-ister-ki,11772" target="_blank">Cemal Tunçdemir: Yüzde 97 oy alan bir devlet başkanı, başka ne ister ki?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-bjedug/1915-vesilesi-ile-ermeniler-ve-cerkesler-guvercin-urkekliginin-kardesligi,11773" target="_blank">Murat Bjeduğ: 1915 vesilesi ile Ermeniler ve Çerkesler: Güvercin ürkekliğinin kardeşliği</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sukru-hatun/anadilde-egitim-politik-bir-talep-mi-bir-cocuk-hakki-mi,11774" target="_blank">Şükrü Hatun: Anadilde Eğitim: Politik bir talep mi? Bir çocuk hakkı mı?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/esra-yalcinalp/28-nisan-neden-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybedenleri-anma-ve-yas-gunu-ilan-edilmeli,11775" target="_blank">Esra Yalçınalp: <span style="line-height:1.5;">28 Nisan Neden İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmeli?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ceren-sozeri/kamp-armen-235-nisan-olur-mu,11771" target="_blank">Ceren Sözeri: Kamp Armen 23,5 Nisan* olur mu?</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n