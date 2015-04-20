T24 köşelerinde bugün...

<div> </div>\r\n\r\n<div>\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/dusuk-faiz-oranlari-neden-kuresel-finansal-istikrar-riskini-artiriyor,11716" target="_blank">Vedat Özdan: <span style="line-height:1.5;">Düşük faiz oranları neden küresel finansal istikrar riskini artırıyor?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/kopenhag-kriterlerinden-malazgirt-kriterlerine,11720" style="line-height:1.5;" target="_blank">Akdoğan Özkan: <span style="line-height:1.5;">Kopenhag Kriterleri’nden Malazgirt Kriterleri’ne</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,11719" target="_blank">Tan Oral çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/aysel-sagir/akdeniz-aradeniz-olumun-de-otesindeyiz,11714" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Aysel Sağır: </span><span style="line-height:1.5;">Akdeniz ‘aradeniz’ ölümün de ötesindeyiz</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/tedxreset-2015-aci-yok-rocky,11718" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hande Çayır: </span><span style="line-height:1.5;">TedxReset 2015: Acı yok Rocky!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sibel-yerdeniz/24-nisan-1915-gercek-hakem-halklar-ve-onlarin-vicdanidir,11717" style="line-height:1.5;" target="_blank">Sibel Yerdeniz: <span style="line-height:1.5;">24 Nisan 1915: ‘Gerçek hakem halklar ve onların vicdanıdır’</span></a></p>\r\n</div>\r\n