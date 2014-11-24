T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/nenemim-sarkisi,10669" target="_blank">Nurcan Baysal: <span style="line-height:1.5;">Nenemin şarkısı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/ak-parti-hukumetinin-12-yillik-karnesi,10666" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Akdoğan Özkan: </span><span style="line-height:1.5;">AK Parti Hükümeti'nin 12 yıllık karnesi</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurhayat-gul/kolesterol-hakkinda-yanildik-mi,10668" style="line-height:1.5;" target="_blank"><font face="Roboto, sans-serif" style="line-height:1.5;">Nurhayat Gül: </font><span style="line-height:1.5;">Kolesterol hakkında yanıldık mı?</span></a></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;"><a rel="nofollow" style="line-height:1.5;">Pınar Doğu: </a></span><a rel="nofollow" style="line-height:1.5;"><span style="line-height:1.5;">İnsanlığın Ortak Kaderi: Dil</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,10670" target="_blank">Tan Oral: Çizgisiyle gündemi yorumluyor...</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n