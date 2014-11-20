T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/sureci-surdurmek-zorunlulugunu-ureten-toplumsal-dinamikler,10641" target="_blank">Bekir Ağırdır: <span style="line-height:1.5;">Süreci sürdürmek zorunluluğunu üreten toplumsal dinamikler</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/cocuk-haklari-mi-dediniz,10639" target="_blank">Nurcan Baysal: <span style="line-height:1.5;">Çocuk Hakları mı dediniz?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/butcedeki-gelir-sikintisi-ekimde-de-surdu,10635" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Emrah Akın: </span><span style="line-height:1.5;">Bütçe’deki “gelir sıkıntısı” Ekim’de de sürdü</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/chp-ozur-diledi-ama-devlet-de-diledi-mi,10634" target="_blank">Ömer Faruk Gergerlioğlu: CHP özür diledi ama devlet de diledi mi?</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/u-ozan-darici/milat-olmak-istiyorsan-kufrettigin-herkesten-ozur-dile-volkan,10636" target="_blank">U. Ozan Darıcı: <span style="line-height:1.5;">Milat olmak istiyorsan küfrettiğin herkesten özür dile Volkan</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,10638" target="_blank">Tan Oral: Çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></p>\r\n