T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/edepsiz-bir-kadindan-asagilik-dusunceler,9931" target="_blank">Oya Baydar: <span style="line-height:1.5;">“Edepsiz” bir kadından “aşağılık” düşünceler</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/erdogandan-obamaya-firca-putine-uyari-atambayeve-ovgu,9937" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hakan Aksay: </span><span style="line-height:1.5;">Erdoğan'dan Obama'ya fırça, Putin'e uyarı, Atambayev'e övgü</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-paker/despotlasmaya-karsi-nihayet-sahici-bir-muhalefet-mi,9934" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Paker: </span><span style="line-height:1.5;">Despotlaşmaya karşı nihayet sahici bir muhalefet mi?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-aksoy/chpdeki-ayrisma-ve-yeni-chpye-demirtas-dersleri,9938" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Murat Aksoy: </span><span style="line-height:1.5;">CHP'deki ayrışma ve 'Yeni CHP'ye Demirtaş dersleri</span></a></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;"> <a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/bir-avuc-suya-muhtaciz-hicbir-sey-yapamiyorsaniz-bir-avuc-soguk-su-yollayin,9936" target="_blank">Nurcan Baysal: </a></span><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/bir-avuc-suya-muhtaciz-hicbir-sey-yapamiyorsaniz-bir-avuc-soguk-su-yollayin,9936" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">'Bir avuç suya muhtacız, hiçbir şey yapamıyorsanız bir avuç soğuk su yollayın'</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/pinar-dogu/her-intihar-parmak-izi-gibidir,9935" target="_blank">Pınar Doğu: <span style="line-height:1.5;">Her intihar parmak izi gibidir</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n