Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Teröristlerle mücadelede Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz

BMGK'da konuşan Nebenzya, "Uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Nebenzya, "Kendi adımıza, Suriye’deki durumu normalleştirme çabalarına devam edeceğiz. Ülkeyi parçalara bölme girişimleri sırasında ağır hasar gören Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çeşitli etno-mezhepsel grupları arasında tarihi bağlar kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fırat'ın doğusundaki militanlar tehdit oluşturuyor"

ABD ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunan Suriye'nin doğusunda terör tehdidinin yeniden ortaya çıktığını iddia eden Nebenzya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Fırat'ın doğusunda cezaevlerinden kaçan militanlar giderek daha fazla tehdit oluşturuyor. Aralarında yabancı teröristler de var. Bazıları yeraltına iniyor, mülteci kamplarına yerleşiyor, diğerleri de tüm bölgeye yayılıyor. Bu gelişmelerden son derece endişeliyiz."

Rusya: Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun

Nebenzya, Rus ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar devam ettiği sürece İdlib'deki ateşkesin sürdürülebilir olmayacağını öne sürerken, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib'deki gruplar üzerinde etkisi olan herkese şu çağrıyı yapıyoruz: Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. Hmeymim'deki Rus hava üssüne yapılan drone saldırıları ve Suriye ordusuna karşı girişilen provokasyonlara son verilsin."

ABD, İngiltere ve Almanya'dan, BMGK'da çağrı: Türk gözlem noktalarına düzenlenen saldırılara son verin

Öte yandan Rusya'nın BMGK'da İdlib'de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar alınmasını engellediği iddia edildi. ABD, İngiltere ve Fransa, BMGK'da Suriye ordusunun Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına düzenlediği saldırılara son vermesi çağrısında bulunmuştu.

TIKLAYIN - ABD, İngiltere ve Almanya'dan, BMGK'da Suriye'ye çağrı

Türkiye: İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vurulacak

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" şeklinde konuşmuştu.

TIKLAYIN - Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak