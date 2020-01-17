Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit, bu akşam 21.20'de bir süredir tedavi gördüğü GATA'da böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

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Kılıçdaroğlu: Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in fotoğrafını paylaşarak, "Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi, sırdaşı, yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında "Rahşan Ecevit... Siyasi hayatımızın kıymetli isimlerinden, Başbakanlık ve CHP Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Sayın Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, kendisine Allah’tan rahmet dilerim" diye kaydetti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan başsağlığı mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

Aksakal, sonrasında Ecevit'in hayatını kaybettiği GATA'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rahşan Ecevit'in Türk siyasetine büyük hizmetler verdiğini ve Bülent Ecevit'in yol arkadaşı olduğunu söyleyen Aksakal, derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu belirten Aksakal, "Ele ele sevgi diyerek, siyasete girdiler. Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı" açıklamasını yaptı.

"Bülent Ecevit ile defnedilmesi talebimizi ilettik"

Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in yan yana defnedilmek istediğini vurgulayan Aksakal, "Bülent Ecevit vefat ettiğinde kendisine özel bir mezar yeri tahsis edilmişti. Fakat o günkü şartlarda devlet mezarlığında defnedilmişti. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz" diye konuştu.

Rahşan Ecevit kimdir?

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral); (d. 1923, Bursa), Türk ressam, yazar ve siyasetçi.

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA'da tedavi gördü.