Pence'den Trump'ın çağrısına yanıt: Tek taraflı davranmak gibi bir yetkim yok

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını açıkladı.

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

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