Ozan Güven'in hâkim karşısına çıkacağı gün belli oldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven hakkındaki iddianame kabul edildi. İlk duruşma 21 Ocak 2021'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikâyeti üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça tamamlanan soruşturmada Güven hakkında 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi değerlendirerek kabulüne karar verdi. Duruşma günü veren mahkeme, Güven ve Bulutsuz ile avukatlarına tebligat yapılarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti.

21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

Mahkeme ayrıca Uzlaştırma Bürosu’na gönderilen oyuncu Güven'in şikâyeti üzerine Bulutsuz hakkındaki 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma dosyasının da sonucunun beklenmesine karar verdi. Taraflar, 21 Ocak 2021’de hâkim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı.



Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedilmişti.

Ozan Güven de kendi evinde şiddete uğradığını iddia ederek özel bir hastaneden darp raporu almıştı.

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