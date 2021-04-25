Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Salgın nedeniyle iki kez ertelenen 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) Türkiye saati ile pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.00'te dünyanın farklı yerlerine kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Akademi Ödülleri, TRT 2’de ekranlara gelecek 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak, saat 03.00’ten itibaren Oscar Töreni'ne bağlanılacak.

Sinema, tiyatro ve YouTube dünyasından tanınmış isimler, Oscar Ödül Töreni öncesinde Yekta Kopan’ın ev sahipliğinde YouTube’da buluşacak. 25 Nisan Pazar gecesi saat 22.00’da başlayacak Oscar Özel Yayını'na Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan, Melikşah Altuntaş, Barış Özcan, Mert Fırat gibi ünlü isimler konuk olacak. Canlı yayın Tekno Safari, Timur Akkurt, Coşkun Aral Anlatıyor ve Şenay Akkurt YouTube kanalları ile Timur Akkurt ve Şenay Akkurt Facebook sayfalarından gerçekleşecek.

TIKLAYIN: Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi

Şubat ayında düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni, New York ve Los Angeles'tan başarılı bir şekilde yayımlanmıştı. Törende sunucular ve adayları açıklayan isimler stüdyolardan, adaylar ise sanal platformlar üzerinden törene katılmıştı.

Bu yılın Oscar adaylarından ise olabildiğince Zoom gibi sanal platformlardan kaçınarak stüdyolara gelmeleri istendi.

Törenin yapımcıları, bizzat katılacak olan isimlere "güvenli ve keyifli" bir gece yaşatılması için geniş önlemler aldıklarını belirtti.

En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?



Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

10 adaylık - Mank

6 adaylık - The Father

6 adaylık - Judas and the Black Messiah

6 adaylık - Minari

6 adaylık - Nomadland

6 adaylık - Sound of Metal

6 adaylık - The Trial of the Chicago 7

Gecenin favorileri

Yorumculara göre Chloe Zhao'nun Nomadland filminin, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması ihtimali yüksek.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.

Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri.

Geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Chadwick Boseman ise Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. Boseman Bafta Ödülleri hariç neredeyse tüm törenlerde aynı dalda ödülü kazanmıştı.

Bu yıl aldıkları ödülleri düşünürsek, Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmi ile yine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Yuh-Jung Youn'un da Minari filmi ile yeniden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanması bekleniyor.

Farklı kategorilerde en fazla adaylığa sahip olsa bile, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu siyah beyaz film Mank'ın başlıca kategorilerden ödülle dönmesi ihtimali az.

Gary Oldman'ın kült film Citizen Kane'in yazarı Herman J. Mankiewicz'i canlandırdığı filmin, daha ziyade En İyi Prodüksiyon Tasarımı gibi teknik bir ödül alması bekleniyor.

2021 Oscar adayları tam listesi

En İyi Film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7



En İyi Erkek Oyuncu:



Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En İyi Kadın Oyuncu:

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr - One Night in Miami…

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Youn Yuh-jung - Minari

En İyi Yönetmen:

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İyi Uyarlama Senaryo:

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami…

The White Tiger

En İyi Özgün Senaryo:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7



En İyi Animasyon:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

En İyi Belgesel:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Yabancı Dilde En İyi Film:

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

En İyi Sinematografi:

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı:

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinnochio

En İyi Film Kurgusu:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

En İyi Özgün Müzik:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

En İyi Özgün Şarkı:

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest

"Io Si (Seen)" - The Life Ahead

"Speak Now" - One Night in Miami...

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

En İyi Ses Kurgusu:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

En İyi Kısa Animasyon:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

En İyi Kısa Belgesel:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

En İyi Kısa Film:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti.