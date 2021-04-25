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Kültür-Sanat

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

25 Nisan 2021 22:40

Salgın nedeniyle iki kez ertelenen 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) Türkiye saati ile pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.00'te dünyanın farklı yerlerine kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Akademi Ödülleri, TRT 2’de ekranlara gelecek 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak, saat 03.00’ten itibaren Oscar Töreni'ne bağlanılacak. 

Sinema, tiyatro ve YouTube dünyasından tanınmış isimler, Oscar Ödül Töreni öncesinde Yekta Kopan’ın ev sahipliğinde YouTube’da buluşacak. 25 Nisan Pazar gecesi saat 22.00’da başlayacak Oscar Özel Yayını'na Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan, Melikşah Altuntaş, Barış Özcan, Mert Fırat gibi ünlü isimler konuk olacak.  Canlı yayın Tekno Safari, Timur Akkurt, Coşkun Aral Anlatıyor ve Şenay Akkurt YouTube kanalları ile Timur Akkurt ve Şenay Akkurt Facebook sayfalarından gerçekleşecek.

TIKLAYIN: Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi

Şubat ayında düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni, New York ve Los Angeles'tan başarılı bir şekilde yayımlanmıştı. Törende sunucular ve adayları açıklayan isimler stüdyolardan, adaylar ise sanal platformlar üzerinden törene katılmıştı.

Bu yılın Oscar adaylarından ise olabildiğince Zoom gibi sanal platformlardan kaçınarak stüdyolara gelmeleri istendi.

Törenin yapımcıları, bizzat katılacak olan isimlere "güvenli ve keyifli" bir gece yaşatılması için geniş önlemler aldıklarını belirtti.

En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?


Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

  • 10 adaylık - Mank
    6 adaylık - The Father
    6 adaylık - Judas and the Black Messiah
    6 adaylık - Minari
    6 adaylık - Nomadland
    6 adaylık - Sound of Metal
    6 adaylık - The Trial of the Chicago 7

Gecenin favorileri 

Yorumculara göre Chloe Zhao'nun Nomadland filminin, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması ihtimali yüksek.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.

Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri.

Geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Chadwick Boseman ise Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. Boseman Bafta Ödülleri hariç neredeyse tüm törenlerde aynı dalda ödülü kazanmıştı.

Bu yıl aldıkları ödülleri düşünürsek, Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmi ile yine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Yuh-Jung Youn'un da Minari filmi ile yeniden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanması bekleniyor.

Farklı kategorilerde en fazla adaylığa sahip olsa bile, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu siyah beyaz film Mank'ın başlıca kategorilerden ödülle dönmesi ihtimali az.

Gary Oldman'ın kült film Citizen Kane'in yazarı Herman J. Mankiewicz'i canlandırdığı filmin, daha ziyade En İyi Prodüksiyon Tasarımı gibi teknik bir ödül alması bekleniyor.

2021 Oscar adayları tam listesi

En İyi Film:

  • The Father
    Judas and the Black Messiah
    Mank
    Minari
    Nomadland
    Promising Young Woman
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7


En İyi Erkek Oyuncu:

  •  
  • Riz Ahmed - Sound of Metal
    Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
    Anthony Hopkins - The Father
    Gary Oldman - Mank
    Steven Yeun - Minari

En İyi Kadın Oyuncu:

  • Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
    Andra Day - The United States vs Billie Holiday
    Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
    Frances McDormand - Nomadland
    Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

  • Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
    Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
    Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
    Paul Raci - Sound of Metal
    Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

  • Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
    Glenn Close - Hillbilly Elegy
    Olivia Colman - The Father
    Amanda Seyfried - Mank
    Youn Yuh-jung - Minari

En İyi Yönetmen:

  • Thomas Vinterberg - Another Round
    David Fincher - Mank
    Lee Isaac Chung - Minari
    Chloé Zhao - Nomadland
    Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İyi Uyarlama Senaryo:

  • Borat Subsequent Moviefilm
    The Father
    Nomadland
    One Night in Miami…
    The White Tiger

En İyi Özgün Senaryo:

  • Judas and the Black Messiah
    Minari
    Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7


En İyi Animasyon:

  • Onward
    Over the Moon
    A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
    Soul
    Wolfwalkers

En İyi Belgesel:

  • Collective
    Crip Camp
    The Mole Agent
    My Octopus Teacher
    Time

Yabancı Dilde En İyi Film:

  • Another Round
    Better Days
    Collective
    The Man Who Sold His Skin
    Quo Vadis, Aida?

En İyi Sinematografi:

  • Judas and the Black Messiah
    Mank
    News of the World
    Nomadland
    The Trial of the Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı:

  • Emma
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    Mulan
    Pinnochio

En İyi Film Kurgusu:

  • The Father
    Nomadland
    Promising Young Woman
    Sound of Metal
    The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

  • Emma
    Hillbilly Elegy
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    Pinocchio

En İyi Özgün Müzik:

  • Da 5 Bloods
    Mank
    Minari
    News of the World
    Soul

En İyi Özgün Şarkı:

  • "Fight for You" - Judas and the Black Messiah
    "Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
    "Husavik" - Eurovision Song Contest
    "Io Si (Seen)" - The Life Ahead
    "Speak Now" - One Night in Miami...

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

  • The Father
    Ma Rainey's Black Bottom
    Mank
    News of the World
    Tenet

En İyi Ses Kurgusu:

  • Greyhound
    Mank
    News of the World
    Soul
    Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

  • Love and Monsters
    The Midnight Sky
    Mulan
    The One and Only Ivan
    Tenet

En İyi Kısa Animasyon:

  • Burrow
    Genius Loci
    If Anything Happens I Love You
    Opera
    Yes-People

En İyi Kısa Belgesel:

  • Colette
    A Concerto Is a Conversation
    Do Not Split
    Hunger Ward
    A Love Song for Latasha

En İyi Kısa Film:

  • Feeling Through
    The Letter Room
    The Present
    Two Distant Strangers
    White Eye

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. 

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