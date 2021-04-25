Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Salgın nedeniyle iki kez ertelenen 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) Türkiye saati ile pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.00'te dünyanın farklı yerlerine kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Akademi Ödülleri, TRT 2’de ekranlara gelecek 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak, saat 03.00’ten itibaren Oscar Töreni'ne bağlanılacak.
Sinema, tiyatro ve YouTube dünyasından tanınmış isimler, Oscar Ödül Töreni öncesinde Yekta Kopan’ın ev sahipliğinde YouTube’da buluşacak. 25 Nisan Pazar gecesi saat 22.00’da başlayacak Oscar Özel Yayını'na Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan, Melikşah Altuntaş, Barış Özcan, Mert Fırat gibi ünlü isimler konuk olacak. Canlı yayın Tekno Safari, Timur Akkurt, Coşkun Aral Anlatıyor ve Şenay Akkurt YouTube kanalları ile Timur Akkurt ve Şenay Akkurt Facebook sayfalarından gerçekleşecek.
TIKLAYIN: Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
Şubat ayında düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni, New York ve Los Angeles'tan başarılı bir şekilde yayımlanmıştı. Törende sunucular ve adayları açıklayan isimler stüdyolardan, adaylar ise sanal platformlar üzerinden törene katılmıştı.
Bu yılın Oscar adaylarından ise olabildiğince Zoom gibi sanal platformlardan kaçınarak stüdyolara gelmeleri istendi.
Törenin yapımcıları, bizzat katılacak olan isimlere "güvenli ve keyifli" bir gece yaşatılması için geniş önlemler aldıklarını belirtti.
En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:
- 10 adaylık - Mank
6 adaylık - The Father
6 adaylık - Judas and the Black Messiah
6 adaylık - Minari
6 adaylık - Nomadland
6 adaylık - Sound of Metal
6 adaylık - The Trial of the Chicago 7
Gecenin favorileri
Yorumculara göre Chloe Zhao'nun Nomadland filminin, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanması ihtimali yüksek.
Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.
Zhao, Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell ile beraber En İyi Film dalında aday olan iki kadın yönetmenden biri.
Geçtiğimiz yaz yaşamını yitiren Chadwick Boseman ise Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanabilir. Boseman Bafta Ödülleri hariç neredeyse tüm törenlerde aynı dalda ödülü kazanmıştı.
Bu yıl aldıkları ödülleri düşünürsek, Daniel Kaluuya'nın Judas and the Black Messiah filmi ile yine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Yuh-Jung Youn'un da Minari filmi ile yeniden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanması bekleniyor.
Farklı kategorilerde en fazla adaylığa sahip olsa bile, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu siyah beyaz film Mank'ın başlıca kategorilerden ödülle dönmesi ihtimali az.
Gary Oldman'ın kült film Citizen Kane'in yazarı Herman J. Mankiewicz'i canlandırdığı filmin, daha ziyade En İyi Prodüksiyon Tasarımı gibi teknik bir ödül alması bekleniyor.
2021 Oscar adayları tam listesi
En İyi Film:
- The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Erkek Oyuncu:
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- Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Anthony Hopkins - The Father
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari
En İyi Kadın Oyuncu:
- Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Andra Day - The United States vs Billie Holiday
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman
Frances McDormand - Nomadland
Carey Mulligan - Promising Young Woman
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
- Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr - One Night in Miami…
Paul Raci - Sound of Metal
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
- Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm
Glenn Close - Hillbilly Elegy
Olivia Colman - The Father
Amanda Seyfried - Mank
Youn Yuh-jung - Minari
En İyi Yönetmen:
- Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell - Promising Young Woman
En İyi Uyarlama Senaryo:
- Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night in Miami…
The White Tiger
En İyi Özgün Senaryo:
- Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon:
- Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Soul
Wolfwalkers
En İyi Belgesel:
- Collective
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Time
Yabancı Dilde En İyi Film:
- Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
Quo Vadis, Aida?
En İyi Sinematografi:
- Judas and the Black Messiah
Mank
News of the World
Nomadland
The Trial of the Chicago 7
En İyi Kostüm Tasarımı:
- Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinnochio
En İyi Film Kurgusu:
- The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
- Emma
Hillbilly Elegy
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Pinocchio
En İyi Özgün Müzik:
- Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul
En İyi Özgün Şarkı:
- "Fight for You" - Judas and the Black Messiah
"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7
"Husavik" - Eurovision Song Contest
"Io Si (Seen)" - The Life Ahead
"Speak Now" - One Night in Miami...
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
- The Father
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
News of the World
Tenet
En İyi Ses Kurgusu:
- Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt:
- Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
En İyi Kısa Animasyon:
- Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Opera
Yes-People
En İyi Kısa Belgesel:
- Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film:
- Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti.