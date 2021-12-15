Melih Gökçek’in cipinin zırh maliyeti ortaya çıktı: 69 bin Euro

Eray GÖRGÜLÜ

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yıllar sonra belediyeye iade ettiği cipin zırhı için belediye iştiraki olan BELKA’nın kasasından 2014 yılında 69 bin Euro ödendiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi, kaçakçılık yaptığı tespit edilen bir firmadan satın alındığı için altı ay boyunca kullanılamayan ciple ilgili aralarında Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ile Adil Öksüz’ün akrabası olduğu iddia edilen Ömer Öksüz’ün de bulunduğu BELKA şirketinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gülerce ve Öksüz isimleri dikkat çekti

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde kullandığı ancak seçimi kaybetmesine karşın uzun bir süre belediyeye teslim etmediği zırhlı ciple ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gökçek’in yıllar sonra belediyeye iade ettiği cipin zırhının KDV dahil 69 bin Euro’ya mal olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, aralarında FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz ile FETÖ’nün kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın eski başkanı olan Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce’nin de bulunduğu BELKA şirketinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu olaylarla ilgili süreç şöyle gelişti:

Araç altı ay boyunca garajda kullanılamadı

“BELKA, 20 Kasım 2013 tarihinde 4 adet Land Cruiser marka cipin tedariki için satın alma kararı verdi. 453 bin TL’ye satın alınan araçlardan üçü o dönem sosyeteye kaçak lüks araç satmak suçlamasıyla soruşturma geçiren bir şirketten satın alındı. Soruşturma nedeniyle bu şirketten satın alınan araç altı ay boyunca trafiğe çıkartılamadı ve garajda bekletilmek zorunda kaldı.

Üç kişi Dubai’de görevlendirildi

Bu arada 10 Aralık 2013 tarihinde alınan bir başka kararla aracın yüksek güvenlikli hale getirilmesi için balistik zırhlama işlemi yaptırılmasına karar verildi. Bu kapsamda beş kişiden oluşan bir komisyon balistik zırhlama işinin 59 bin Euro karşılığında Oset Balistik Savunma şirketine verilmesini kararlaştırdı. Komisyonun bu kararından sonra işle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Koordinatör A.Ç. ve Genel Müdür Yardımcısı M. Y. ile şirketin aracına balistik zırhlama işlemi yapan firmanın yetkili teknik personeli M.K.’nin 9 Ocak-15 Ocak 2014 tarihleri arasında Dubai’de görevlendirildi. Üç kişinin uçak biletleri ile konaklama hizmetleri karışlanırken, 30 bin TL seyahat avansı da verildi.

20 günde arızalandı, 127 bin TL tamir parası ödendi

Bu işlemlerin ardından 3 Şubat 2014 tarihinde 59 bin Euro artı KDV karşılığında aracın balistik zırhlaması işi yapıldı. Araç teslim alındıktan yalnızca 20 gün sonra 26 Şubat 2014 tarihinde seyir halinde iken motoru kilitlendi. Toyota servisi, aracın zırhlanmış olması sebebiyle garanti kapsamından çıktığını bildirdi ve araç maliyetinin yaklaşık dörtte biri fiyatına 127 bin TL’ye tamir ettirildi.”

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