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Yaşam
Deutsche Welle

Maven Mars'a ulaştı

Mars atmosferinde incelemelerde bulunacak Maven uzay aracı, 10 aylık yolculuğun ardından gezegenin yörüngesine girdi.

22 Eylül 2014 14:07


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen Maven uzay aracı, toplam 711 milyon kilometre yol kat etti. Mars Atmosphere and Volatile Evolution (Maven) adı verilen uzay aracı ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden bir Atlas 5 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Misyon, yaklaşık yarım milyar euroya mal oldu.

11 metre boyundaki Maven uzay aracı, Mars atmosferinde incelemelerde bulunacak. Bir zamanlar Dünya'ya benzer bir atmosferi olduğu sanılan Mars'ın şimdiki durumuna gelmesine geçmişte hangi olayın neden olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacak.

Mars'ı inceleyen araçlar artıyor

Mars yörüngesinde görev yapan 3 aktif uzay aracına katılacak Maven, yüzeydeki Curiosity ve Opportunity isimli gezginci robotlarla Dünya arasındaki iletişim sistemlerine destek görevi yapacak.

Mars yörüngesinde aktif olarak çalışan 3 uzay aracı, NASA'ya ait Mars Yörünge Kaşifi ve Mars Odyssey ile Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Mars Express uydularından oluşuyor.

NASA ve ESA'nın Mars'ı inceleyen araçlarına bu ay içinde Hindistan'ın bir aracı da katılacak. Hindistan'ın aracı Kızıl Gezegen'i görüntüleyecek ve çeşitli incelemelerde bulunacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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