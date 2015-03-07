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Dünya
Deutsche Welle

Mali’de gece kulübüne saldırı

Mali’nin başkenti Bamako’da bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Aralarında Avrupalıların da bulunduğu en az beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan radikal İslamcı grupların sorumlu olduğu sanılıyor.

07 Mart 2015 16:22


Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden beş kişi arasında bir Fransa ve bir Belçika vatandaşının olduğu bildirildi. Kurbanlardan birinin daha Avrupa vatandaşı olabileceği, diğer ikisinin ise Malili güvenlik görevlisi olduğu ifade edildi. Fransız RFI kanalı ikisi ağır, 10 kişinin yaralandığına yer verdi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, saldırganlar “La Terrasse” adlı gece kulübüne makineli tüfek ve el bombalarıyla girdi. Tanıklar, saldırganlardan birinin “Allahuekber” diye bağırdığına dikkat çekti. Görgü tanıkları, olayın ardından saldırganların otomobil ve motosikletlerine binerek olay mahalinden uzaklaştığını söyledi. RFI kanalının haberine göre, saldırganlar maskeliydi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kısa bir süre sonra iki şüphelinin gözaltında alındığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırıyı sert şekilde kınadı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de ‘bu korkakça olay karşısında şoka girdiğini' söyledi. AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, twitter mesajında kurbanlardan birinin Mali'de AB misyonunda görevli olduğunu belirtirken daha fazla ayrıntıya girmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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