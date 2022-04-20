Levent Gültekin: Bekir Ağırdır beni niçin yalanladı?

Gazeteci Levent Gültekin, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül iddiasını yalanlamasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda, "Konda Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ağırdır görüşlerine kıymet verdiğim, hukukum da olan biri. Hukukum olan biriyle böyle anlamsız bir tartışma yaşıyor olmak beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Diğer yandan ülke bu haldeyken, ciddi sorunlarımız, dertlerimiz varken gündeminizi böyle bir konuyla meşgul ettiğim için çok üzgünüm. Bekir beyin beni yalanladığı sözlerine karşı bir açıklama yapmak zorundayım." dedi.

Gültekin Diken'de yayımlanan yazısında, "Olayı anlatırken hem muhalefet liderlerinin hem de Abdullah Gül’ün ortak aday fikrine ikna olmasının nedeninin, ‘Konda Araştırma Şirketi Başkanı Bekir Ağırdır’ın yaptığını söylediği ve liderlere sunduğu anket olduğunu’ yazdım. Fakat Bekir bey dün böyle bir anket yapmadığını öne sürerek beni bir anlamda yalan söyleyen biri durumuna düşürdü. Bekir beyin açıklamasından sonra o sürecin içinde bulunan yaklaşık 20 kişiyle konuştum. Hepsi de Bekir beyin bu açıklamasına çok şaşırdığını söyledi. Bekir bey herkesin bildiği bir konuyu niçin yalanlama ihtiyacı hissetti, gerçekten anlamadım. Bekir bey, elinizdeki anketi muhalefet liderlerine sunarak onları Abdullah Gül’ün ortak adaylığına ikna etmeye çalışmadınız mı? Muhalefet liderleri “Tamam” dedikten sonra Abdullah Gül’ün Ayazağa’daki ofisine gidip, “Elimizdeki anketlere göre bir tek siz kazanıyorsunuz, lütfen muhalefetin ortak adaylık teklifini kabul edin” demediniz mi? Abdullah Gül, sizin ikna çabalarınız sonucunda bu teklife “Evet” demedi mi? Bu olumlu cevabı alıp muhalefet liderlerine götürmediniz mi?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Levent Gültekin’in Abdullah Gül iddiasına Bekir Ağırdır’dan yanıt: Böyle bir araştırma yapmadık

Ne olmuştu?

Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürdü. Ağırdır ise iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir araştırma yapmadık." dedi.