Levent Gültekin’in Abdullah Gül iddiasına Bekir Ağırdır’dan yanıt: Böyle bir araştırma yapmadık

Levent Gültekin, Bekir Ağırdır'ın yaptığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdullah Gül'e helikopterle gözdağı verdiğini öne sürdü. Ağırdır ise iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir araştırma yapmadık." dedi.
Gazeteci Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinde KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu öne sürdü.
Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın programına konuk olan Gültekin, Ağırdır'ın yaptırdığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün bahçesine helikopter indirerek gözdağı verdiğini ileri sürerek, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullandı.
"Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık"
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.
Ağırdır'ın tweetini alıntılayan Levent Gültekin ise şu yorumu yaptı:
"Ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey!"
"O ilişkiyi sürdüren, o sürecin içinde olan herkesle konuştum, Gül ve bütün liderler dahil, ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey! O sürecin şahidi herkesin bu “yalan” bilgiyi vermiş olmaları tuhaf."