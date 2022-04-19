Levent Gültekin’in Abdullah Gül iddiasına Bekir Ağırdır’dan yanıt: Böyle bir araştırma yapmadık

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.

Ağırdır'ın tweetini alıntılayan Levent Gültekin ise şu yorumu yaptı:

"Ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey!"

"O ilişkiyi sürdüren, o sürecin içinde olan herkesle konuştum, Gül ve bütün liderler dahil, ya onların hepsi yanlış hatırlıyor ya da Bekir bey! O sürecin şahidi herkesin bu “yalan” bilgiyi vermiş olmaları tuhaf."