LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) bugün 5 maçla devam edildi. Lakers, LeBron James'in 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı karşılaşmada Nuggets'ı 114-93 yenerek üst üste 3, toplamda 17. galibiyetini elde etti. Bu istatistiklerle beraber James, tarihin en çok şut isabeti bulan oyuncuları sıralamasında NBA efsanesi Wilt Chamberlain'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

NBA'deki toplam isabetli şutu 12 bin 691'e yükselen LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bırakarak tüm zamanların en çok şut isabeti bulan 3. oyuncusu oldu. Listenin ilk 2 sırasında ise Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837) ile Karl Malone (13 bin 528) yer alıyor.

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