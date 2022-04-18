"Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut’a polis dayağı soruşturmasında 12 polis “şüpheli”

“Kürt Ahmet” lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut’un, Ankara’daki bir restoranda polisler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturmada olaya karışan biri baş komiser 12 polisin ismi “şüpheli” sıfatıyla dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında isimleri belirlenen şüpheli polislerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

“Kürt Ahmet” lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut, Ankara’daki bir restoranda polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Turgut, arkadaşlarıyla yemek yediği restorana gelen yaklaşık 15-20 polis tarafından “Sana buralarda gezmeyeceksin demedik mi?” denilerek, kameranın bulunmadığı mutfak bölümüne götürüldüğünü, burada plastik kelepçe ile arkadan kelepçelenerek darp edildiğini öne sürdü. Burnu kırılan ve kaburgasında çatlak oluştuğu öğrenilen Turgut’un şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda Turgut’un ifadesine de başvuruldu.

Emniyete talimat yazan savcılık, olaya karışan polislerin isimlerinin tespit edilmesi ve olayın yaşandığı restorana ait kamera görüntülerinin temin edilmesini istedi. Talimat üzerine emniyet, Turgut’un darp edilmesi olayına karışan biri baş komiser 12 polisin ismini savcılığa bildirdi. İsmi belirlenen 12 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi de alındı.

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