Maç sonucu | Konyaspor 2-0 Galatarasay

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Ahmed Hassan (Dk. 71 Cikalleshi)
Galatasaray: Pena, Boey (Dk. 59 Elabdellaoui), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 71 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)