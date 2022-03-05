Maç sonucu | Konyaspor 2-0 Galatarasay

MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda oyananan mücadelede ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 8. dakikada Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise bu kez Rahmanovic, kafasını konuşturdu ve ev sahibi ekip, skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi ve İttifak Holding Konyaspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Konya temsilcisi, puanını 52'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray ise 11. yenilgisini aldı. 4 karşılaşma sonra sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 35 puanda kaldı ve üst sıralara yükselme şansını biraz daha azalttı.

Galatasaray, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Ahmed Hassan (Dk. 71 Cikalleshi) Galatasaray: Pena, Boey (Dk. 59 Elabdellaoui), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 71 Mustafa Muhammed) Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)