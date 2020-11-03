"Koeman'ı malzemeci bile yapmazdım"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ı eleştiren Real Betis'in eski yıldızı Joaquin, Hollandalı çalıştırıcıya yönelik olarak, "Başkan olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" dedi.



Joaquin, Valencia'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ronald Koeman'ı sert sözlerle eleştirdi.



Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, 2007-2008 sezonunda kısa bir dönem Valencia'yı çalıştırmıştı. Hollandalı çalıştırıcının görevine altı ayda son verilmişti.

O dönem hakkında konuşan Joaquin, "Kariyerimin iyi bir dönemi değildi. Kötü bir tecrübeydi. O günler hakkında konuşmak istemiyorum çünkü yaşadıklarım beni çok üzdü. Zor zamanlar geçirdim" dedi.

Koeman'a ateş püsküren İspanyol futbolcu, "Barcelona gibi üst düzey bir takımın başına geçmesi beni şaşkınlığa uğrattı. Real Betis'in başkanı olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" diye konuştu.

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