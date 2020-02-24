Kasımpaşa 7 maç sonra güldü

Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk eden Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrılarak 7 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Süper Lig'in 23. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa sahasında Bülent Uygun yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

7 maç sonra Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Brecka ve 83. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Bu galibiyet sonrası Kasımpaşa puanını 19'a çıkarırken 8 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında tribünde kalp krizi geçiren eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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