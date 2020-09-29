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Politika

Joe Biden: Trump yönetimi, Türkiye gibi ülkelerden, Dağlık Karabağ çatışmasının dışında kalmasını talep etmeli

29 Eylül 2020 20:51

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışması için Başkan Donald Trump yönetiminden "Türkiye gibi ülkelere krizinin dışında kalma çağrısı yapmasını" istedi.

Twitter'da yaptığı paylaşımda Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" açıklamasının yer aldığı haberi alıntılayarak şunları yazdı:

"Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal tansiyonu düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli."

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