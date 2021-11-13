İşte Karamollaoğlu'nun Erdoğan ile görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki saati aşan görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “O iki saatte anlaşamamada anlaştık” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu konularda dikkatini çekmeye çalıştım. 1- Başkanlık sistemi bize uygun değil, değiştirilmeli. 2- Türkiye'de ekonomi ve dış politikada gidişat endişe verici.

Denetlenemeyen bir başkanlık sistemi oluşmuş… Sistemde, bütün yetki tek kişide. Bunun mahsurlu olduğunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etti. Ben de sistem değişikliğini önemsediğimi, bu olmadan seçim ittifakı da olmayacağını belirttim.

Ülkede ekonomide de problemlerin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyince, ‘Bunlar abartılıyor' karşılığını verdi. ‘Bunları söyleyecek, sizin görüşleriniz dışında da ifade edecek kişilere ihtiyaç var. Bunlar olmazsa bir fikrin olgunlaşması mümkün olmaz' dedim. O da ‘Şu an kurulan sistemde istişarelere yer verildiğini' ifade etti.

Fındık üreticisinin, ihracatın dolar bazındaki değerinin altında ücret almasının makul olmadığını söyleyince, ‘Hayır, fındık üreticisi çok memnun' karşılığını verdi. ‘Bu kanaat biraz size yanlış aktarılıyor' dedim.

Cumhurbaşkanı'nda ‘işler iyi gidiyor' kanaati var. Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun. Kendisine bu bilgileri getirenler, memnun olması kanaatini geliştirmesini onda oluşturmuş. Veya kendisi başka türlü kanaatler gelse de gidişatın doğru olduğuna inanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi ve liderini hedefine koymuş durumda. Şunu dedim, ‘Mutlaka bir yumuşamaya ihtiyaç var. Biz Türkiye'yi kamplaştırmamalıyız. Siyasilerin bu hususta özen göstermeleri icabet eder.' Ama bunu iğneleme noktasına götürmedim. Kendisinin de herhangi bir ifadesi olmadı."

TIKLAYIN - Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından şikâyette bulundu

TIKLAYIN - Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığını her babayiğit yapamaz

TIKLAYIN - Karamollaoğlu: Erdoğan ve partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP de oy kaybediyor; bir endişe içindeler