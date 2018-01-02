İran'da protestolar sürüyor: 9 ölü

İran’da ekonomik sorunlara karşı başlatılan ve kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemlerinin Pazartesi gece saatlerinde şiddetini arttırdığı bildirildi.

İran devlet televizyonu pazartesi gecesi düzenlenen sokak gösterilerinde ülke genelinde dokuz kişinin öldüğünü bildirdi. Böylece hafta sonundan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Pazartesi günü ülke genelindeki protestolarda biri Devrim Muhafızları'na bağlı bir bekçi olmak üzere 13 kişinin, cumartesi günü ise Dorud kentindeki eylemlerde bir yaşlı adam ve bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Gösterilerin askeri üs ve polis merkezlerinin önünde de devam ettiği bildirildi. Tahran'da da düzenlenen sokak eylemlerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Tahran yönetimine çağrı

Beşinci gününe giren protesto gösterileri ülkenin farklı kentlerine yayılmış durumda. İran'daki gelişmeleri yakından takip eden Batılı ülkeler, Tahran yönetimine "protesto hakkını koruma ve diyalog" çağrısında bulundu.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü, Tahran yönetimine "barışçıl protesto ve düşünce özgürlüğü haklarını güvence altına alma" çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da pazartesi gecesi bir açıklama yaparak, İran'daki protestocuların dikkat çekmeye çalıştığı konuların tartışılmaya açılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise İran’daki protestolara dışarıdan yapılacak olası müdahelelerin ülkedeki mevcut durumu "istikrarsızlaştıracağı" uyarısında bulunuldu.

2009'dan bu yana ilk protesto gösterileri

Geçen Perşembe günü ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed’de hayat pahalılığı, işsizlik ve ekonomik sıkıntılara karşı başlayan protesto eylemleri beşinci güne girdi. Protestolar kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

İran Cumhurbaşkanı pazartesi günü parlamentonun güvenlik komisyonunda yaptığı konuşmada, protestoların sadece "yabancı bir komplo" olarak nitelendirilmesinin hata olduğunu, insanların sorunlarının sadece ekonomik olmadığını ve vatandaşların daha fazla özgürlük istediğini dile getirmişti.

İran, 2009 yılından bu yana en şiddetli sokak gösterilerine sahne oluyor. Ülkede son olarak 2009 yılında Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden göreve gelmesinin ardından geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

DW,AFP,AP,dpa/GA,BK

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