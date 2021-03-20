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Spor

Galatasaraylı DeAndre Yedlin, özür diledi

20 Mart 2021 18:36

Galatasaray'ın ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, Süper Lig'in 31. haftasında 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçı nedeniyle özür diledi.

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