Galatasaray 2-3 Sivasspor (Maç sonucu)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini Mustapha Yatabare, Fredrik Ulvestad ve Ahmet Oğuz atarken, Galatasaray'ın gollerini ise Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sonuçla ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 47 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 48'e çıkardı.

Sahasında 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Gomis'in 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Emre Kılınç cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Emre Kılınç, maçın 16. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar maçın son bölümünde kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculara da tepki gösterdi.

Sivasspor karşısında İstanbul'daki ilk mağlubiyet

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez sahasında Demir Grup Sivasspor'a yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce İstanbul'da oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kalmıştı.

Bu arada Sivasspor, deplasmanda ilk kez Galatasaray'a 3 gol attı.

Öte yandan karşılaşmayı 28 bin 197 biletli taraftarın sahada takip ettiği açıklandı.

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TIKLAYIN - Galatasaray'ı deplasmanda yenen Sivasspor ilkleri yaşadı

TIKLAYIN - Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasından kareler

Stat: Nef Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mustafa Muhammed) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr (Dk. 86 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Grandel (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate) Goller: Dk. 10 ve 58 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 64 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr, Dk. 52 Ulvestad, Appindangoye, Dk. 78 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

49. dakikada Demir Grup Sivasspor 2-1 öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Pulgar'ın kafasından seken topu arka direkte Appindangoye kafayla içeri indirdi. Ulvestad, altıpas önünde kontrol ettiği topu filelere yolladı.

57. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

64. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında sol çaprazda kontrol eden Ahmet Oğuz, kaleci Muslera'nın da önde olduğu pozisyonda doğrudan kaleye vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.