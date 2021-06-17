EURO 2020'de günün maçları

Ukrayna-Kuzey Makedonya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya bugün Bükreş'te kozlarını paylaşacak. Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki C Grubu maçı, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 16:00'da yapılacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Turnuvadaki ilk maçında Hollanda'ya 3-2 yenilen Andriy Shevchenko'nun ekibi, rakibiyle oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı.

Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez katıldığı bu organizasyonda puanla tanışmayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

K. Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Musliu, D. Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Danimarka-Belçika

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.

Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Danimarka: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco

Hollanda-Avusturya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22:00'de başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic

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