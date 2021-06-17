EURO 2020'de günün maçları

Ukrayna-Kuzey Makedonya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya bugün Bükreş'te kozlarını paylaşacak. Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki C Grubu maçı, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 16:00'da yapılacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Turnuvadaki ilk maçında Hollanda'ya 3-2 yenilen Andriy Shevchenko'nun ekibi, rakibiyle oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı.
Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez katıldığı bu organizasyonda puanla tanışmayı hedefliyor.
Muhtemel 11'ler
Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov
K. Makedonya: Dimitrievski; S. Ristovski, Musliu, D. Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski
FİKSTÜR VE PUAN DURUMU
Danimarka-Belçika
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.
Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.
Muhtemel 11'ler
Danimarka: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite
Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco
Hollanda-Avusturya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında bugün Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22:00'de başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.
İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal; F de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst
Avusturya: Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Kalajdzic
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