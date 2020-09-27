Eski Adalet Bakanı Türk'ten Kobani operasyonu değerlendirmesi: Yargı süreci değil, yukarıdan talimat izlenimi yaratıyor

Ankara Başsavcılığı’nca 6 yıl sonra başlatılan Kobani soruşturmasında gözaltına alınan HDP’lilerin işlemleri sürüyor. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, operasyona ilişkin olarak, “Yargı süreci değil, yukarıdan talimat izlenimi yaratıyor. HDP’yi sistemin dışına atmak doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Eğer gerçekten bir suç işlenmişse mutlaka üzerine gidilmesi gerekir. Ama bu, zamanında yapılmalıdır. Henüz deliller tazeyken, tanıklar henüz olayı anlatabilecek durumdayken soruşturma yapmak gerekir" diyen Türk, "6 yıl geçtikten sonra Kobani olaylarının yargı önüne çıkarılması, insana ‘Şimdiye kadar nerede kaldınız’ sorusunu sordurtuyor" ifadelerini kullandı.

Eski İzmir Barosu Başkanı: Hayatın normal akışına uygun olmayan bir durum

Eski İzmir Barosu Başkanı avukat Aydın Özcan ise soruşturmaların uzun sürmesinin normal, ancak “6 yıl uzatılmasının tartışmalı” olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Soruşturma gizli yürütüldüğü için dosyayı da göremiyoruz. Bir soruşturmanın 6 yıl sürmesi, hayatın normal akışına uygun olmayan bir durum. Ancak yeni deliller elde edilmiş, bu deliller ışığında soruşturma yenilenmiş olabilir. Soruşturmayı genişletecek yeni ne var, bilmiyoruz. Esasında yapılacak yargılamanın adil olması, hukukun evrensel normlarının uygulanabilir olması önemlidir. Eğer siyasi gelecek hesapları yapılarak bu soruşturma yapılıyorsa bu çok yanlış bir şey olur. Özellikle siyasi iktidardan etkilenmeyecek şekilde bir yargılamanın yürütülmesi, siyasi mağdurlar yaratılmaması esastır.”