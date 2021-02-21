Erol Bulut: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Önümüzde 15 hafta var. Onun başlangıcını Trabzonspor’a karşı Trabzon’da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz." dedi.

Süper lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenildi. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Halil Akbunar attı. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 5'i yenilgi olmak üzere 6. puan kaybını yaşamış oldu. Göztepe ayrıca, Süper Lig'de Nisan 2000'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 51 puanla 3. sırada ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak ligdeki 6. yenilgisini aldı. Göztepe ise 32 puanla 10. sıraya yükseldi.

Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Erol Bulut, “Sonuca baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta rakibimiz kazandı ve diğer rakibimiz bay geçti. İstemediğimiz bir kayıp oldu. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var. Onun başlangıcını Trabzonspor’a karşı Trabzon’da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. Oynadığımız oyuna baktığımızda aslında oyunun yüzde olarak bizde gözükmesi…. Ama bu, golle sonuçlandırmadığınız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Rakip pozisyonunu geçişlerde iyi değerlendirdi. Daha doğrusu korner sonrası yaptığı hızlı kontra ataktan bulduğu bir gol oldu. Ondan sonra daha çok efor sarf etmeniz gerekiyor 1-1’i, 2-1’i yakalamaya. Defans anlamında iyi kapattılar. Zeminin de biraz bozuk oluşu oynamak istediğimiz oyunu biraz engellemiş oldu” dedi.

TIKLAYIN - Rıdvan Dilmen'den "Parayı kesersek size gelecek para azalmış olur" diyen Rashed Al-Marri'ye: Fenerbahçe senin 1 yılda verdiğini 1 saatte toplar