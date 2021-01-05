Eğitim-Sen: Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri derhal serbest bırakılmalıdır

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin 28'i hakkında gözaltı kararı alınmış 17'si ise gözaltına alınmıştı. Eğitim-Sen bir açıklama yayınlayarak, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Eğitim-Sen'in yaptığı açıklama şöyle:

“Rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesi yerine, üniversiteye kayyum atanmasını tercih eden ve bu tercihinde ısrarcı olan siyasi iktidar, üniversitelerdeki demokratik, muhalif, eleştirel düşünceye karşı tavrını dün tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Bugün de erken saatlerde çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştır. Bugün öğrencilerin gözaltına alınması, siyasi iktidarın üniversitelerde özgür düşünceyi, bilimi, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği ve özgürlüğü savunan öğrencileri susturmak için yürüttüğü politikaların bir sonucu olarak görülmelidir.

Eğitim Sen olarak, rejimin ve rejime sadakatle itaat eden rektörlerin üniversitelere biçtiği kaftanı, hep birlikte demokratik mücadele ile yırtabileceğimizi biliyoruz. Akademisyeni, öğrencisi, idari ve teknik personeli ve taşeron işçisiyle üniversite bileşenlerinin demokratik talepler etrafında yan yana gelmesinin umudu nasıl çoğalttığını görüyoruz. Umudumuz arttıkça, korkuya hükmettiğini sananların iktidarlarını yitirme korkularına da daha fazla tanık oluyoruz.

Bu nedenle herkesi, atanan kayyumu kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle dayanışmaya, insan, toplum ve doğa yararına üniversite mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz. Demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını: 17 kişi gözaltına alındı!

Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve Toplumcu Diş Hekimleri'nden de tepki açıklaması

Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve Toplumcu Diş Hekimleri de yaptıkları açıklamalarla gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ettiler. Ayrıca yapılan atamamanın kayyım olduğunu ifade ettiler.

Sol Parti'nin açıklaması şöyle:

"GENÇLİK BU KELEPÇEYİ KIRACAK. Öğrenciler birleşti, Saray'a, kayyumuna, polisine, yandaşına, trolüne karşı duruyor. Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılsın."

Yeşil Sol Parti'nin açıklaması:

"Eğitimin tek tipleştirilmesi ve üniversite kapısına kelepçe vurulması kabul edilemez! Kayyım rektöre karşı çıktığı için sabaha karşı evlerinden alınan, 16 öğrenci derhal serbest bırakılsın! Bilim de, öğrenciler de özgür olmalıdır!"

Toplumcu Diş Hekimleri'nin açıklaması:

"Özgür bir üniversite, atanmış değil demokratik bir seçimle seçilmiş rektör isteyen; bunun için haklı ve meşru bir eylem ortaya koyan öğrencilerin yanındayız. Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılsın."