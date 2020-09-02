DEVA Partisi iki il başkanını daha belirledi

Ali Babacan’ın genel başkan olduğu DEVA Partisi, teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. iki il başkanını daha belirleyen DEVA Partisi'nde şimdiye kadar 69 il başkanı belirlenmiş oldu. Babacan'ın hastanede Koronavirüs tedavisi görmesi nedeniyle belirlenen yeni iki il başkanına yetki belgesini Yönetim Kurulu üyesi Nihat Ergün verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kurulan 18 bölge komisyonunun parti il ve ilçe teşkilatlarında görev almak isteyenlerle ilgili değerlendirme çalışmaları yaptığını ifade etmişti. Bu kapsamda açıklanan ilk il başkanı Seyit Karaca olmuştu. Karaca, Konya İl Başkanı olarak belirlenmişti.

Ali Babacan, kurucu il başkanlığı için yetki belgesini isimlere tek tek veriyor. DEVA Partisi’nden belirlenen adaylara dair de duyurular yapılıyor.

İlk kez Babacan vermedi

Ancak bugüne kadar 67 il başkanına Babacan tarafından verilen yetki belgesi DEVA Partisi liderinin Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle bu kez Yönetim Kurulu üyesi Nihat Ergün tarafından verildi.

Ergün, Karaman ve Antalya için belirlenen başkanlara yetki belgesini verdi.

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69 il başkanının 5'i kadın

DEVA Partisi’nde belirlenen 69 il başkanının 64'ü erkek, 5'i kadın oldu.

Belirlenen il başkanlarına ulaşmak için tıklayın.



