Sanatçı Bülent Ersoy, en yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından bir de anne acısıyla sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından paylaştığı mesajla üzüntüsünü dile getiren Ersoy annesinin ölümüyle bir acı daha yaşadı.



Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Ersoy'un annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Acay, "Necla hanım teyzeyi kaybettik. Bülent Ersoy annesini kaybetti. Acımız çok büyük. Diva'm içim iki kere yandı" ifadelerini kullandı.