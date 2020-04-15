Beşiktaş'ta transfer harekâtı başladı

Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Beşiktaş, bonservisi bulunmayan 3 isim belirledi. Yönetim, Burnley’den ayrılacak kaleci Joe Hart, Shakhtar’da son günlerini geçiren 10 numara Kovalenko ve Al Duhail’den Avrupa’ya dönmek için geri sayımda bulunan Hırvat forvet Mandzukic’i istiyor.

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılara ek olarak koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in durması sonrasında TFF ve yayıncı kuruluş gelirlerini de geçici süreliğine kaybeden Beşiktaş, kriz ortamında yeni dönemi şekillendirmeye çalışıyor.

Takımdan ayrılacaklar belli oldu

Fanatik'in haberine göre; sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny’le yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3’lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.

TIKLAYIN - Caner Erkin Avrupa'nın en başarılı bekleri arasında

Bu 3 isimle ilgili kararını ligin resmen sona ermesinin ardından verecek olan siyah-beyazlılar, gelecek sezonda yapılacak hamleler için ise düğmeye bastı.

Kaleci tercihi Hart

Beşiktaş’ın, bu doğrultuda ilk adımı Karius’tan boşalacak kale bölgesi için atacağı ve menacerler aracılığıyla önerilen İngiliz kaleci Joe Hart’ı liste başına yazdığı ortaya çıktı.

Mandzukic Katar'dan gelecek

Avrupa’da; Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giymesinin ardından sezon başında Katar Ligi ekibi Al Duhail’e transfer olan Mario Mandzukic, yeni macerasından memnun kalmamıştı.

Sezon sonunda alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa’ya dönmenin hayallerini kuran ve Beşiktaş’a önerilen Hırvat golcü için Siyah-Beyazlılar’la yapılan temaslarda büyük aşama kaydedildi.

Ljajic’in yerine Kovalenko

Adem Ljajic’ten memnun olmayan yönetim, Boşnak 10 numarayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor... Ljajic’in menacerine şimdiden kulüp bulma talimatı veren Kara Kartal, bu ismin yerine getireceği ismi ise belirledi: Viktor Kovalenko!

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in 24 yaşındaki yıldızıyla temas kuran Beşiktaş, dönem sonunda kulübüyle kontratı sona erecek olan futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

Ukrayna Milli Takımı’nın önemli isimleri arasında yer alan Kovalenko’nun da, alt yapısından yetişip ardından tam 7 yıldır A takımında forma giydiği kulübünden ayrılıp yeni bir maceraya atılma konusunda istekli olduğu ifade edildi.