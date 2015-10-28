Avrupa ve Rusya, Mars yolunda



ESA'nın "ExoMars" adı verilen misyonu için çalışmalar devam ediyor. Paris'te toplanan uzmanlar, insansız Mars misyonu için muhtemel iniş noktalarını gözden geçirdiler. Kuzey yarım küredeki Oxia Planum adı verilen bölge toplantıda öne çıktı.

'ExoMars' misyonu

"ExoMars" misyonu kapsamında 2019 yılında yüzeye bir gezgin robot indirilecek. Gezginci robotun iniş yeri henüz kesinliğe kavuşmadı. Bunun, robotu taşıyan roketin fırlatılmasından 6 ay önce netlik kazanması öngörülüyor. NASA'ya ait gezgin robot "Curiosity" 2012 yılından bu yana Kızıl Gezegen'in yüzeyinde araştırmalar yapıyor.

'Gaz izleme' uydusu 5 ay sonra fırlatılacak

ESA ve Rus uzaycılık kurumu (Ruskosmos), önümüzdeki yılın mart ayında Mars'a "Gaz İzleme Uydusu" (Trace Gas Orbiter) adlı bir araç yollayacak. Uydu, Mars atmosferini inceleyecek. İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli'nin (1835-1910) adını taşıyan bir modül, Mars'ın "Meridiani Planum" ovasını araştıracak.

Mars'ta görev yapan araçlar

Mars yörüngesinde aktif olarak çalışan uzay aracı sayısı geçen yıl 5'e çıkmıştı. NASA'ya ait Mars Yörünge Kaşifi, Mars Odyssey ve MAVEN, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Mars Express ile Mars yüzeyinde NASA'ya ait Curiosity ve Opportunity isimli gezginci robotlar görev yapıyor. Bu araçlara Hindistan'ın fırlattığı "Mangalyaan" isimli sondası da eklenmişti.

Ay'da Avrupa-Rusya işbirliği

ESA ve Ruskosmos, Ay'da birlikte su aramayı planlıyor. "Luna-27" adlı proje 2020'de start alacak. İlk aşamada bir uzay aracı Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak. İniş bölgesinde kalıcı bir insanlı üs kurulması planlanıyor.