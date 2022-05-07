Ali Koç: Arda Güler sezonu kapattı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Fenerbahçe Başkanı <strong>Ali Koç</strong>, genç futbolcu <strong>Arda Güler</strong>'in sezonu kapattığını açıkladı.</p>\n<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu.</p>\n<p>Futbol takımıyla ilgili konuşan Koç, sakatlığı bulunan Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.</p>\n<p>Koç açıklamasında, <em>"Dün Arda Güler sezonu kapattı. Kim Min-Jae de ayağındaki sorun sebebiyle Kore'deki doktoruna gitti."</em> dedi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ali-koc-umarim-fenerbahcelilerin-ekrem-imamoglu-na-hangi-sehrin-belediye-baskani-oldugunu-hatirlatma-gunleri-gelmez,1032563" target="_blank" rel="noopener">Ali Koç: Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez</a></strong></p>\n<h2> </h2>\n</body>\n</html>