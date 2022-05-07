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Spor

Ali Koç: Arda Güler sezonu kapattı

07 Mayıs 2022 14:46

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç futbolcu Arda Güler'in sezonu kapattığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Futbol takımıyla ilgili konuşan Koç, sakatlığı bulunan Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

Koç açıklamasında, "Dün Arda Güler sezonu kapattı. Kim Min-Jae de ayağındaki sorun sebebiyle Kore'deki doktoruna gitti." dedi.

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