AKP'de EYT çatlağı

Sayısı 5 milyonu geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın talepleri AKP'de çatlak yarattı.

Gazete Duvar'da Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, Kabine üyelerinden arka arkaya gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin'in EYT için çalışma yaptıklarını söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaş şartı sağlanmadan emekli olunamayacağını açıkladı. Ardından Çalışma Bakanlığı'nca kamuoyuna, “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" duyurusu yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine, emeklilik için yaş, prim, sigortalı olma süresi gibi şartlar karşılanmadan aylık bağlanamayacağı yanıtını verdi. Bakanların bu açıklamaları Meclis Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar inşallah devam ediyor” dedi. Çalışma Bakanı Bilgin’in EYT’lilerle ilgili Sosyal Politikalar Kurulu’na üyeyken başlattığı çalışmalar olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, “Bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında bütün toplum kesimleriyle paylaşılacak. EYT'yle ilgili, 3600'le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz” ifadesini kullandı.

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