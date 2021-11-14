Faruk Bildirici: Bakan Bilgin’in düştüğü durum feci ama medyanın hali pürmelali de pek iç açıcı değil

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Bakan Bilgin’in EYT’lilere verdiği müjdenin hem kendi bakanlığı hem de Oktay tarafından yalanlandığı, sonra bir de kendisinin ilk açıklamasının tersini söylediği açık bir dille yazılamadı. Anlayacağınız Bilgin’in düştüğü durum feci ama medyanın hali pürmelali de pek iç açıcı değil" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "EYT’lilerin durumuyla ilgili olarak dört gün içinde yapılan beş açıklamanın medyada haberleştirilme sürecini özetlememin nedeni habercilik yanlışlarına dikkat çekmek. Daha önce de defalarca vurgulamıştım, bir açıklama, bülten ya da konuşmayı olduğu gibi aktarmak her zaman yeterli bir gazetecilik faaliyeti olmaz. Gazetecinin görevi sadece aktarmakla sınırlı değildir. Eğer gelen metin, bülten ya da konuşma yeni gelişmeleri de işaret ediyorsa, o konuda başka gelişmeler de olmuş ve daha önce çeşitli haberler de yazılmışsa gazeteci sadece önündeki metni yazmakla yetinemez. Daha önceki bilgilerle analiz eder, muhtemel gelişmeleri araştırır, irdeler ve tümünü birlikte işleyerek haberleştirir." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Ama görüldüğü gibi, iktidar yanlısı medya ile eleştirel medyanın büyük bölümü EYT’lilerin durumuyla ilgili beş açıklamayı okurlarına aktarırken “bülten haberciliği” yapmakla yetindi. Oysa olup bitenlere bütün olarak baktığınızda Oktay, Bilgin, bakanlık ve AKP Grup Başkanvekili’nin açıklamaları birbiriyle çelişiyor, birbirini yalanlıyor. Fakat medyada “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Bilgin’i yalanladı”, “Çalışma Bakanı Bilgin’i kendi bakanlığı da yalanladı”, “İktidardan birbiriyle çelişen beş açıklama” başlıklarını göremedik. Sadece FOX ve KRT televizyonlarında beş açıklama arasındaki çelişkinin haber yapıldığına rastladım. O kadar…Bakan Bilgin’in EYT’lilere verdiği müjdenin hem kendi bakanlığı hem de Oktay tarafından yalanlandığı, sonra bir de kendisinin ilk açıklamasının tersini söylediği açık bir dille yazılamadı. Anlayacağınız Bilgin’in düştüğü durum feci ama medyanın hali pürmelali de pek iç açıcı değil…"