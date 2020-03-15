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T24 Haftalık Yazarı

Yeşim Pütgül

haftalik@t24.com.tr

TARİH

15 Mart 2020

Kazın ayağı öyle değil: Bir Doğu Ekspresi rehberi; yolculuk virane, Kars şahane...

Sıcacık trenin penceresinden hızla akıp giden sonsuz beyazlığı izlemek, Kars'ta kaz yemek, Sarıkamış'ta karda yuvarlanmak, Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla tur atmak…

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