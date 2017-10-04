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Ünsal Ünlü

unsal@unsalunlu.com

TARİH

04 Ekim 2017

Masanın altından Erdoğan'ın ayağına vuracak kimse yok artık!

Şu andan itibaren Cemaatçi olmak, sadece ayrılığı kolaylaştırıcı bir durum olabilir

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TARİH

11 Eylül 2017

Winter is coming!

Siyaseten çok zor bir sonbahar ve kış bekliyor Erdoğan'ı…

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