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Ümit İnatçı

umitinatci@t24.com.tr

TARİH

11 Ocak 2018

Kırılgan kozmik izler ve 'ilk'

Hesiodos’a göre dünyanın yaratılış orijininde kaos var.

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TARİH

16 Mayıs 2017

Dayanışmanın etiği ve erdem

Şu hırçın gerici sosyolojik şekillenmenin oyun bozuculuğunu yapmak kimsenin aklına gelmiyor mu?

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TARİH

09 Mayıs 2017

Türkiye medyasında varoluş ve olmayış halleri

Türkiye’de empati ve apati arasında nasıl bir duygu ve akıl yarılması yaşanıldığını gösteren binlerce olay var

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TARİH

12 Nisan 2017

Parti oligarşisi olarak başkanlık rejimi

Hayır demek, sadece tek adam hegemonyasına değil, aynı zamanda parti oligarşisinin sivil yaşamı tahakküm altına almasına da karşı çıkmak demektir

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TARİH

11 Mart 2017

İç ve dış'ın sınırlarında -arada- oynamak; Sinan Demirtaş'ın sergisi üzerine...

Bedenler ve uzam arası aşkın bir temasa tanık oluyoruz

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TARİH

12 Ocak 2017

Kıbrıs havaları...

Emperyalizm yeryüzünden yok olmadıkça insanlığa rahat yok...

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TARİH

09 Ocak 2017

Evire çevire Cenevre

Umarım 12 Ocak’ta Cenevre’den çıkan sonuç bu kötü senaryonun imkansızlığının tescili olur...

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TARİH

03 Ocak 2017

Sivil toplum ve cemaat çatışması

Cezalandırılan sadece siyasi iktidar değil aynı zamanda kendilerinin onaylamadığı bir yaşam biçimidir de

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TARİH

24 Aralık 2016

Politik arzunun nesnesi: Seçilmiş kitle

Riskli bir Türkiye Rusya flörtleşmesi...

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TARİH

06 Aralık 2016

Kıbrıs ikinci cumhuriyetin eşiğinde

12 Ocak kapıda; göreceğiz...

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TARİH

25 Kasım 2016

Sürekli eşikte olma durumu

KKTC diye bir devletin tanınma olasılığı hiç, hem de hiç yok...

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TARİH

24 Kasım 2016

Mont Pelerin’de son sirto

Neyse, sonuçta yine top anavatanlarda; bizim hiç büyümeye, kendi meselelerimizi kendimiz halletmeye hiç niyetimiz yok belli...

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