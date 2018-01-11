Ümit İnatçı

TARİH
11 Ocak 2018
Hesiodos’a göre dünyanın yaratılış orijininde kaos var.Devamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2017
Şu hırçın gerici sosyolojik şekillenmenin oyun bozuculuğunu yapmak kimsenin aklına gelmiyor mu?Devamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2017
Türkiye’de empati ve apati arasında nasıl bir duygu ve akıl yarılması yaşanıldığını gösteren binlerce olay varDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2017
Hayır demek, sadece tek adam hegemonyasına değil, aynı zamanda parti oligarşisinin sivil yaşamı tahakküm altına almasına da karşı çıkmak demektirDevamını Oku
TARİH
11 Mart 2017
Bedenler ve uzam arası aşkın bir temasa tanık oluyoruzDevamını Oku
TARİH
12 Ocak 2017
Emperyalizm yeryüzünden yok olmadıkça insanlığa rahat yok...Devamını Oku
TARİH
09 Ocak 2017
Umarım 12 Ocak’ta Cenevre’den çıkan sonuç bu kötü senaryonun imkansızlığının tescili olur...Devamını Oku
TARİH
03 Ocak 2017
Cezalandırılan sadece siyasi iktidar değil aynı zamanda kendilerinin onaylamadığı bir yaşam biçimidir deDevamını Oku
TARİH
24 Aralık 2016
Riskli bir Türkiye Rusya flörtleşmesi...Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2016
12 Ocak kapıda; göreceğiz...Devamını Oku
TARİH
25 Kasım 2016
KKTC diye bir devletin tanınma olasılığı hiç, hem de hiç yok...Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2016
Neyse, sonuçta yine top anavatanlarda; bizim hiç büyümeye, kendi meselelerimizi kendimiz halletmeye hiç niyetimiz yok belli...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.