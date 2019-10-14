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Ümit Aslanbay

uaslanbay@t24.com.tr

TARİH

14 Ekim 2019

Çatırdayan ittifak CHP'ye yeni bir yol açıyor

Liberal baskı altındaki siyaset demokrasi için çıkış ararken neden zorlanıyor?

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TARİH

24 Eylül 2019

Tarihi binaya mimari değerini yok sayan kitabe koydular

Narmanlı Han'ın mutfak olacak odalarına fayanslar çekilmiş, badana boyaları bitmiş bile...

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TARİH

20 Ağustos 2019

Kaz Dağları: Değişen sahnede roller yeniden dağıtılıyor

"Haziran İsyanı" değiştirdi, toplumsal hafızayı güncelledi, bünyesinde birleştirdiği tüm muhalefeti açtığı yeni bir yatağa taşıdı

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TARİH

10 Mayıs 2019

İstanbul seçimleri ve demokrasinin restorasyonu

7 Haziran'da AKP'nin kaybettiği seçim sonrası, terör ve şiddet dalgası her şeyi altına alarak ülkeyi yeni seçime sürüklerken, birileri "istikşafi" görüşmeler yaparak, birileri de "hendek" kazarak, bu hedefe ulaşılmasına, seçimin başka birileri tarafından kazanılmasına yardımcı oluyordu.

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TARİH

23 Şubat 2019

Seçim öncesi iki hamle: Sol, Kemalizm ve PKK

Alper Taş'ın adaylığı, "sol" için fırsattır. 12 Eylül sonrası girilen "apokaliptik" dönemden çıkışa küçük bir pencere açılmıştır

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TARİH

11 Ağustos 2017

İşte bütün mesele: Bir vazo kırmak ya da kırmamak... Bir çok sesli Türkiye partisyonu!

Bu düşünce özgürlüğü müdür; yoksa hepsini, her görüşü elimin altında tutayım diyen oportünist olduğu kadar acımasız, bir patronun işi midir?

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TARİH

24 Temmuz 2017

Gazetecilik suç da aktivistlik de değildir ama...

İşi olan, gazetecilik yapabilen o kadar az kişi kalmış ki ortada. Zaten büyük bir bölümü de, işsiz...

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TARİH

01 Temmuz 2017

Kılıçdaroğlu yürüyor, sahne değişiyor

Hammaddesi asfalt ve ayak olan bu eylemin, sokağın en görünür biçimlerinden olduğu tartışmasızdır

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TARİH

31 Mayıs 2017

İki Güneyli Bayan, iki CHP'li sarışın

Kurumsalllığın, siyasal tıkanıkları aşmadaki en elverişli araçlardan olduğu açıktır

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TARİH

26 Nisan 2017

CHP ya da Cumhuriyet tünelden çıkış mümkün mü?

CHP hükümet kurmaktan kaçtı, kriz politikası izliyor demesinler!.. Türkiye'yi hükümetsiz bırak(a)mayız.

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TARİH

14 Kasım 2015

CHP’ye ne kadar inandık?

Kurultaya giden CHP’liler için rehber

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