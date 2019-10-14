Ümit Aslanbay

TARİH
14 Ekim 2019
Liberal baskı altındaki siyaset demokrasi için çıkış ararken neden zorlanıyor?Devamını Oku
TARİH
24 Eylül 2019
Narmanlı Han'ın mutfak olacak odalarına fayanslar çekilmiş, badana boyaları bitmiş bile...Devamını Oku
TARİH
20 Ağustos 2019
"Haziran İsyanı" değiştirdi, toplumsal hafızayı güncelledi, bünyesinde birleştirdiği tüm muhalefeti açtığı yeni bir yatağa taşıdıDevamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2019
7 Haziran'da AKP'nin kaybettiği seçim sonrası, terör ve şiddet dalgası her şeyi altına alarak ülkeyi yeni seçime sürüklerken, birileri "istikşafi" görüşmeler yaparak, birileri de "hendek" kazarak, bu hedefe ulaşılmasına, seçimin başka birileri tarafından kazanılmasına yardımcı oluyordu.Devamını Oku
TARİH
23 Şubat 2019
Alper Taş'ın adaylığı, "sol" için fırsattır. 12 Eylül sonrası girilen "apokaliptik" dönemden çıkışa küçük bir pencere açılmıştırDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2017
Bu düşünce özgürlüğü müdür; yoksa hepsini, her görüşü elimin altında tutayım diyen oportünist olduğu kadar acımasız, bir patronun işi midir?Devamını Oku
TARİH
24 Temmuz 2017
İşi olan, gazetecilik yapabilen o kadar az kişi kalmış ki ortada. Zaten büyük bir bölümü de, işsiz...Devamını Oku
TARİH
01 Temmuz 2017
Hammaddesi asfalt ve ayak olan bu eylemin, sokağın en görünür biçimlerinden olduğu tartışmasızdırDevamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2017
Kurumsalllığın, siyasal tıkanıkları aşmadaki en elverişli araçlardan olduğu açıktırDevamını Oku
TARİH
26 Nisan 2017
CHP hükümet kurmaktan kaçtı, kriz politikası izliyor demesinler!.. Türkiye'yi hükümetsiz bırak(a)mayız.Devamını Oku
TARİH
14 Kasım 2015
Kurultaya giden CHP’liler için rehberDevamını Oku
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