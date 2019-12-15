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T24 Haftalık Yazarı

Tayfun Atay | Haftalık

pazar@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Fırsat bulsalar Aleyna'yı 'Cadı' diye yakar bunlar!

Türkiye'de gençlerin, dindar-muhafazakâr olanlar da dâhil, Aleyna Tilki'ye Satanist yakıştırmasında bulunan Abdurrahman Dilipak'ın bu zehirli mi zehirli dilinden rahatsızlıkla, sırf o diline doladığı için Satanizme meyletmesine ben hiç şaşırmam!..

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TARİH

08 Aralık 2019

Evrimin peygamberi: Herbert Spencer

19'uncu yüzyıl Viktorya İngiltere'sinin düşünsel matrisini çok parlak şekilde karakterize eden Herbert Spencer'da belirginleşen iki temel kültürel-ideolojik kriter, evrimcilik ve liberalizmdir. O, Darwin'i hem öncelemiş hem de çok etkilemiştir

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TARİH

01 Aralık 2019

Ya Alzheimer ya cinayet: Bir şaheserdir Şahsiyet!

Evrensel insanlık halimize, daha doğrusu hali pür melâlimize de seslenir, "yerli ve millî" bir acımıza, ayıbımıza, "ar"ımıza da temas eder; derinden ve keskince ama hem edebi hem estetik bir özen ve titizlikle…

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TARİH

24 Kasım 2019

'Türlerin Kökeni' 160 yaşında… Nice yıllara!

24 Kasım 1859'da yani 160 yıl önce bugün, Charles Darwin'in abide ve evrimsel biyolojide çığır açıcı olmuş eseri Türlerin Kökeni yayımlandı. Bu kutlu günde kitabı yazan kadar onu "yazdıran" Alfred Russel Wallace'ı da anmak bir insanlık borcu!

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TARİH

17 Kasım 2019

Başlangıçta tiyatro vardı!

İKSV'nin 23. İstanbul Tiyatro Festivali açılışında izlediğimiz İO'da Şahika Tekand, hem yazdığı hem yönettiği hem de "İO" rolünde karşımızda olduğu başyapıtında, kadim zamanların tragedyasını içinde bulunduğumuz zamana protest bir ruhla taşıyor

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TARİH

10 Kasım 2019

Fenomenlik, domestiklikten evlâdır!

Diyanet, kadını ev-içinin hayata kapalı atmosferine ve erkeğe hizmete mahkûm kılan kırsal ataerkilliği İslami haleye bürüyerek, bunu sibernetik kaosta kaybolma noktasına gelmiş insana deva niyetine sunuyor. "Beterin beteri"ni teklif ediyor yani…

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TARİH

03 Kasım 2019

Hayatta olmayanı kurgudan beklemek ayıptır

Çukur'da abartılı ve fantastik kurgulanan her şey, hayatın içinde rutin bir fanatiklikle mevcut aslında. Çukur kimseyi zehirlemiyor. Çukur, zehirli bir hayatın içinden çıkıyor

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TARİH

27 Ekim 2019

Cumhurbaşkanlığı'na özel antropoloji tedrisatı: Araplık, Kürtlük, çöl, dağ, kültür

Küresel bir sarmaşma halinin sürekli göçlerle ırksal izolasyonu tamamen yok edip melezleşmeyi insanlığın asli varlık kodu kıldığı dünyada, "Arap çölde yaşar Kürt başka yerde" demenin abes olacağını belirtmek boynumuzun borcu

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TARİH

20 Ekim 2019

Savaşın pornografisi

Bir hafta boyunca televizyonlarda "bir şey söylememe koşuluyla konuşturulan sözde uzman ve gazeteciler" görmedik mi? "Kitlelerin gösteri ihtiyacı"nı karşılamak üzere "Bağlan Bağlan Bağlaaan" diye çırpınan "haberci"yi hüzünle izlemedik mi?..

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TARİH

13 Ekim 2019

Siyasetin Z-hali: 'The Politician'

"Yavaşla deli çocuk//Genç yaşına rağmen//Baksana şu hırsına//Hani yangın nerede, nedir bu acele//Biraz yatışman gerek//Yıpranmadan önce…"

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TARİH

06 Ekim 2019

T24 Pazar, 'Haftalık' koşusuna başlarken…

Bir "Güzellikler Kumpanyası" ile, kalacak bir türkü söyleye söyleye, bildiğimiz-inandığımız yolda aşkla yürümeye, yürümek ne kelime, koşmaya devam ediyoruz. Pazar'lara sığmayıp Hafta'lara taşarak!..

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TARİH

29 Eylül 2019

Kalecinin ters-köşesi dokunaklı olur!

Erkan Kolçak Köstendil'in tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam", bize Kaleci Halim'in dokunaklı hikayesi üzerinden emeğe, fedakârlığa, gönüldaşlık, kadirşinaslık ve vefakârlığa alabildiğine yabancılaşmış "plastik-toplumsal" halimizi anlatıyor. Halim, halimiz aslında!

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