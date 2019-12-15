Tayfun Atay | Haftalık

TARİH
15 Aralık 2019
Türkiye'de gençlerin, dindar-muhafazakâr olanlar da dâhil, Aleyna Tilki'ye Satanist yakıştırmasında bulunan Abdurrahman Dilipak'ın bu zehirli mi zehirli dilinden rahatsızlıkla, sırf o diline doladığı için Satanizme meyletmesine ben hiç şaşırmam!..Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
19'uncu yüzyıl Viktorya İngiltere'sinin düşünsel matrisini çok parlak şekilde karakterize eden Herbert Spencer'da belirginleşen iki temel kültürel-ideolojik kriter, evrimcilik ve liberalizmdir. O, Darwin'i hem öncelemiş hem de çok etkilemiştirDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Evrensel insanlık halimize, daha doğrusu hali pür melâlimize de seslenir, "yerli ve millî" bir acımıza, ayıbımıza, "ar"ımıza da temas eder; derinden ve keskince ama hem edebi hem estetik bir özen ve titizlikle…Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
24 Kasım 1859'da yani 160 yıl önce bugün, Charles Darwin'in abide ve evrimsel biyolojide çığır açıcı olmuş eseri Türlerin Kökeni yayımlandı. Bu kutlu günde kitabı yazan kadar onu "yazdıran" Alfred Russel Wallace'ı da anmak bir insanlık borcu!Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
İKSV'nin 23. İstanbul Tiyatro Festivali açılışında izlediğimiz İO'da Şahika Tekand, hem yazdığı hem yönettiği hem de "İO" rolünde karşımızda olduğu başyapıtında, kadim zamanların tragedyasını içinde bulunduğumuz zamana protest bir ruhla taşıyorDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Diyanet, kadını ev-içinin hayata kapalı atmosferine ve erkeğe hizmete mahkûm kılan kırsal ataerkilliği İslami haleye bürüyerek, bunu sibernetik kaosta kaybolma noktasına gelmiş insana deva niyetine sunuyor. "Beterin beteri"ni teklif ediyor yani…Devamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Çukur'da abartılı ve fantastik kurgulanan her şey, hayatın içinde rutin bir fanatiklikle mevcut aslında. Çukur kimseyi zehirlemiyor. Çukur, zehirli bir hayatın içinden çıkıyorDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Küresel bir sarmaşma halinin sürekli göçlerle ırksal izolasyonu tamamen yok edip melezleşmeyi insanlığın asli varlık kodu kıldığı dünyada, "Arap çölde yaşar Kürt başka yerde" demenin abes olacağını belirtmek boynumuzun borcuDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Bir hafta boyunca televizyonlarda "bir şey söylememe koşuluyla konuşturulan sözde uzman ve gazeteciler" görmedik mi? "Kitlelerin gösteri ihtiyacı"nı karşılamak üzere "Bağlan Bağlan Bağlaaan" diye çırpınan "haberci"yi hüzünle izlemedik mi?..Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
"Yavaşla deli çocuk//Genç yaşına rağmen//Baksana şu hırsına//Hani yangın nerede, nedir bu acele//Biraz yatışman gerek//Yıpranmadan önce…"Devamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Bir "Güzellikler Kumpanyası" ile, kalacak bir türkü söyleye söyleye, bildiğimiz-inandığımız yolda aşkla yürümeye, yürümek ne kelime, koşmaya devam ediyoruz. Pazar'lara sığmayıp Hafta'lara taşarak!..Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Erkan Kolçak Köstendil'in tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam", bize Kaleci Halim'in dokunaklı hikayesi üzerinden emeğe, fedakârlığa, gönüldaşlık, kadirşinaslık ve vefakârlığa alabildiğine yabancılaşmış "plastik-toplumsal" halimizi anlatıyor. Halim, halimiz aslında!Devamını Oku
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