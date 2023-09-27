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Konuk Yazar

Taçlı Yazıcıoğlu

[email protected]@https://x.com/Tacli

TARİH

11 Nisan 2025

Mavili kuşlu modalar ve tüketim mekânları

Musk mı gidecek biz mi? Toplumsal hareketleri kim öngörebilmiş, yönlendirebilmiş ve nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilmiş ki tarihte? Gün geliyor barikatlar birden yıkılıveriyor

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TARİH

05 Nisan 2025

Esas "tedarikçi" tüketimdir

Tedarik kelimesi denince akla hep üretim gelir. Esas tüketimin bir tedarikçi olduğunun anlaşılması, tarihte isminden pek söz edilmeyen büyük keşiflerden biri olsa gerek!

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TARİH

02 Nisan 2025

Tüketimin gücünü de tarihselleştir

Tarihin hiçbir zamanında tüketimin üretimden bağımsız olduğu bir dönem olmamıştır. Tüketimin meşrulaşması ve makbul hale gelme serüveni birkaç yüzyıllık toplumsal ve kültürel bir süreçle olmuştur

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