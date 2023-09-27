Taçlı Yazıcıoğlu

TARİH
11 Nisan 2025
Musk mı gidecek biz mi? Toplumsal hareketleri kim öngörebilmiş, yönlendirebilmiş ve nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilmiş ki tarihte? Gün geliyor barikatlar birden yıkılıveriyorDevamını Oku
TARİH
05 Nisan 2025
Tedarik kelimesi denince akla hep üretim gelir. Esas tüketimin bir tedarikçi olduğunun anlaşılması, tarihte isminden pek söz edilmeyen büyük keşiflerden biri olsa gerek!Devamını Oku
TARİH
02 Nisan 2025
Tarihin hiçbir zamanında tüketimin üretimden bağımsız olduğu bir dönem olmamıştır. Tüketimin meşrulaşması ve makbul hale gelme serüveni birkaç yüzyıllık toplumsal ve kültürel bir süreçle olmuşturDevamını Oku