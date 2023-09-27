Sündüz Haşar

Sanatçının işi zordur, sadece varlığı –elbette burada sahici bir sanat üretimi, sahici tiyatro yapabilme eyleminden söz ediyoruz- bir ayırıcı ortam oluşturur ve gerilimi üretir. Tehdit algısını ortadan kaldıracak olan, yöneticinin bireysel olarak sanatla ilişkisi, burada geçirdiği zaman, harcadığı emek ve kendisine yaptığı yatırımdır. Belediye başkanlığının bir giriş ve mezuniyet sınavı yoktur evet, ancak burada ve benzeri alanlarda gösterdiği çaba, fark yaratacaktır. Bu nedenle herkesin kapısının önüne kadar gelen bir dizi kültürel deneyime, üretime ihtiyacı var.