T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Sündüz Haşar

[email protected]Website

TARİH

17 Temmuz 2024

Yine döndük sahile! Ya da "ders 1: Çocuğum, buna piyano derler"

Sanatçının işi zordur, sadece varlığı –elbette burada sahici bir sanat üretimi, sahici tiyatro yapabilme eyleminden söz ediyoruz- bir ayırıcı ortam oluşturur ve gerilimi üretir. Tehdit algısını ortadan kaldıracak olan, yöneticinin bireysel olarak sanatla ilişkisi, burada geçirdiği zaman, harcadığı emek ve kendisine yaptığı yatırımdır. Belediye başkanlığının bir giriş ve mezuniyet sınavı yoktur evet, ancak burada ve benzeri alanlarda gösterdiği çaba, fark yaratacaktır. Bu nedenle herkesin kapısının önüne kadar gelen bir dizi kültürel deneyime, üretime ihtiyacı var.

Devamını Oku
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24