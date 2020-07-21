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Konuk Yazar

Suat Taşpınar

suatrus@gmail.com

TARİH

21 Temmuz 2020

Değişen medyada değişmeyen 'nöbetçi editör’ olarak çırpınan bir denizdi Necdet Doğan

Editördü, muhabirdi, yazardı, düzeltmendi; tepeden tırnağa gazeteciydi. “Yazı İşleri Müdürü” idi ama en az bu unvanlarla ilgilendirdi

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